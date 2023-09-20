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Минздрав Армении заявил о 34 пострадавших при протестах в Ереване

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17 из пострадавших получили необходимую медицинскую помощь и были выписаны.

При протестах в Ереване у здания правительства пострадали 34 человека. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Армении.

Вечером 19 сентября в центре Еревана началась акция протеста против армянского правительства. Причиной стало заявление Минобороны Азербайджана о проведении "антитеррористических мероприятий" в Карабахе. Протестующие хотели прорвать кордон полиции возле здания правительства.

В результате столкновений пострадали 16 полицейских и 18 гражданских лиц. 17 из пострадавших получили необходимую медицинскую помощь и были выписаны.

Ранее Пашинян заявил, что не начнет боевые действия с Азербайджаном из-за ситуации в Карабахе.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: ереван, минздрав армении, пострадавшие, протесты
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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