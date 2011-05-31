Президент Турции объяснил негативное отношение мира к исламу.

Реджеп Тайип Эрдоган обвинил США в демонизации мусульман. По мнению президента Турции, именно из-за этого по западным странам распространяется исламофобия. Он сравнил этот процесс с раковой опухолью. Соответствующее заявление политик сделал в рамках симпозиума, проводящегося в Анкаре.

Вслед за терактами 11 сентября власти США начали проводить стратегию демонизации мусульман, что стало причиной распространения антиисламских настроений во многих обществах. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Турецкий лидер напомнил, что вражда к исламу проявилась во многих трагедиях - от Боснии и Герцеговины до Мьянмы. Эрдоган уверен, что ранее радикальные движения считались маргинальными, а сегодня они способны влиять на политическую повестку дня в мире. В Анкаре полагают, что Запад все глубже погружается в данную опасную тенденцию.

Те, кто считает геноцид евреев периода Второй мировой войны особым исключением, сегодня сплачивают антиисламские ряды. На самом деле они выступают не против ислама, а против своего будущего. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Эрдоган намерен сделать заявление для всего мира.

Видео: YT / Anadolu Ajansı