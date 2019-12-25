Россия же играет по правилам, что и привело к конфликту в Идлибе.

Эрдоган не выполнял договоренности с РФ по Сирии из-за планов Запада. Об этом журналистам SM News заявил политолог и востоковед Евгений Сатановский. По словам специалиста, союзники пытаются свергнуть режим правления Башара Асада. Именно поэтому Турция решилась действовать в противовес сочинским договоренностям

Это нужно просто принять и действовать исходя из своих интересов добавил специалист

Эксперт не исключил возможного ядерного конфликта с США из-за войны в Сирии. По его мнению, во времена СССР мир боялся нас, так как понимал, что "мы могли развернуться и треснуть". Советский Союз не боялся действовать так, как это необходимо, даже не брезгуя нарушать правила политической игры. Политолог резюмировал, что конфликт в регионе Идлиба стал результатом приверженности Кремля следовать предписанным договоренностям и соглашениям.

Ранее Эрдоган рассказал, когда Турция введет в эксплуатацию комплексы С-400.

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