Эрдоган призвал граждан Турции не покупать товары французских производителей

Агрессия в отношении Франции началась после заявлений Макрона о необходимости сохранить светские ценности от радикального исламизма.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган призвал граждан своей страны бойкотировать товары, которые производятся в Турции, передало агентство "Reuters".

По словам президента, соотечественникам стоит последовать этому призыву, чтобы "не оказывать им чести". Кроме того, Эрдоган раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона, который, по его мнению, совершает "антиисламские выпады". Также он заявил о проблемах с психикой у французского лидера, после которых Макрон начал поощрять гонения на мусульман.

Эрдоган выразил надежду, что Европа сможет остановить эту "кампанию ненависти". Политик уточнил, что Париж демонстрирует переход к политике европейского фашизма.

Видео: YouTube / Recep Tayyip Erdoğan