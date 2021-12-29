Глава страны призвал кабмин решить экономическую проблему.

Реджеп Тайип Эрдоган назвал высокую инфляцию главной проблемой Турции. Об этом глава государства заявил в телевизионном обращении к нации по завершению заседания местного правительства. В настоящее время чиновники готовятся предпринять меры, необходимые для снижения уровня инфляции.

Сейчас наша главная проблема - высокая инфляция. Мы ее тоже преодолеем. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Соответствующие профильные ведомства Турции будут следить за тем как отразится снижение НДС на стоимости товаров и услуг. Эксперты введут необходимые санкции против компаний, которые противятся данной мере.

Напомним, что обвал турецкой лиры зафиксирован 23 ноября. Национальная валюта опустилась в цене на 18%. Этот показатель стал максимальным за последние 20 лет. Курс доллара к 20 декабря 2021 года достиг рекордных 18,4 лиры. При этом в январе 2021 года один доллар США стоил 7,4 лиры.

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Фото и видео: YouTube / TV100