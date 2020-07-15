Турецкий лидер заверил, что доступ к святыне будет гарантирован для всех желающих.

В среду, 15 июля, стало известно о том, что Эрдоган назвал превращение Святой Софии в мечеть исправлением ошибки. Об этом сообщает ТАСС.

Эрдоган отметил, что несмотря на изменение статуса собора, он будет культурным наследием Турции.

В 1934 году ее превратили в музей. Сейчас мы исправляем эту ошибку, это наше суверенное право Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Напомним, что 10 июля государственный совет Турции аннулировал постановление 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Эрдоган позже подписал указ о превращении храма в мечеть.

Богослужения там начнутся с 24 июля.

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Видео: YouTube / TRT World