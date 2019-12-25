Президент страны продлил ограничения по въезду в Абхазию граждан РФ.

Абхазия продлила закрытие границ с Россией до 21 июля. Об этом в текстовом заявлении сообщил президент республики Аслан Бжания. Политик внес изменения в распоряжение о мерах по защите населения от COVID-19. Он объявил о продлении запрета по пересечению государственной границы с РФ.

Напомним, что в Абхазии с 14 марта также закрыта граница с Грузией. Ограничения на въезд действуют для иностранных граждан, а также лиц без гражданства. Исключением стали дипломаты и российские военные, водители, которые занимаются международными грузовыми перевозками. Власти Абхазии предоставляют гуманитарный коридор для населения, которое хочет вернуться домой, а также граждан, находящихся на лечении в Грузии или в гостях у родственников.

На президентских выборах в Абхазии победил Аслан Бжания.