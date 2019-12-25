Власти региона прорабатывают меры для восстановления туризма.

Абхазия может открыться для россиян в июле. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России. Информацией на заседании оперативного штаба рассказал заместитель руководителя администрации президента Абхазии Джансух Нанба.

Чиновник отметил, что власти Абхазии решили изучить возможность открытия туристического сезона с 15 июля. У путешественников будут требовать предоставить медицинскую справку об отрицательном тесте на коронавирус. В регионе также внимательно следят за Кубанью в которой с 21 числа заработали местные отели. В Абхазии добавили, что если там обойдется без ухудшения эпидемиологической ситуации, то власть начнет прорабатывать меры по восстановлению потока туризма и у себя.

В Минтуризме Абхазии заявили, что на первом этапе восстановление туризма разрешат въезд в регион тех, кто имеет путевки в гостиницы и санатории на период более пяти дней. Затем въезд откроется для туристических групп с путевками на срок более трех дней. Кроме справки об отсутствии коронавируса гостям необходимо иметь страховой полис и документ, подтверждающий временное проживание на территории Абхазии.

В Черногории раскрыли сроки открытия границ для россиян.