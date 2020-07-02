Гражданам РФ разрешат въезд в Черногорию "уже очень скоро".

В Черногории раскрыли сроки открытия границ для россиян. Об этом на официальном сайте Ассоциации туроператоров России рассказала директор Офиса по туризму Тивата Даника Баневич. Чиновница отметила, что страна готовится к восстановлению потока иностранных гостей в ближайшее время. Это стало возможным благодаря улучшению эпидемиологической обстановки в регионе.

Даника Баневич прогнозирует, что открытие границ и снятие ограничений на въезд в Черногорию произойдет "уже очень скоро". Однако конкретных сроков эксперт не смогла назвать.

Ведь Россия является одним из приоритетных рынков для нашей страны Даника Баневич, директор Офиса по туризму Тивата

В 2019 году Черногорию посетили 384 тысячи граждан РФ. Этот показатель составил около 15 процентов от общего турпотока.

Названы сроки открытия Мальдив после пандемии коронавируса.

Видео: YouTube / АВИАФЛОТ ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ