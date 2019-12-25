Эрдоган назвал Францию расистской страной из-за футбольного скандала

Политик напомнил о скандале на матче между футболистами "Пари Сен-Жермен" и "Истанбулом".

Реджеп Тайип Эрдоган назвал Францию современной расистской страной из-за футбольного скандала. Об этом турецкий лидер заявил на пресс-конференции в Анкаре. По мнению политика, ситуация связана с высказыванием судьи матча в рамках Лиги чемпионов, который прошел между "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) и "Истанбулом".

Такое отношение непростительно. Мы по-прежнему стоим на том что...Франция стала страной, где усиливается расистская риторика и действия Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Напомним, что 9 декабря резервный судья Лиги Чемпионов Себастьян Чолтеску объяснил, что в Румынии слово "Negru" означает "черный". Арбитр подчеркнул, что не считает себя расистом. Скандал ранее разразился на 14-ой минуте игры, после того, как Чолтеску якобы назвал помощника тренера турецкой команды Пьера Вебо "негром". Мужчина обращался в тот момент к главному судье Овидиу Хацегану, чтобы тот понял, кому следует вынести наказание.

Эрдоган заявил, что санкции ЕС не окажут серьезного влияния на Турцию.