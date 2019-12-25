Эрдоган напомнил о вкладе Турции в "освобождение азербайджанских земель"

Глава Турции поздравил Баку с решением вопроса о 30-летней несправедливости.

Реджеп Тайип Эрдоган заявил о вкладе Турции в "освобождение азербайджанских земель". Об этом турецкий лидер сообщил журналистам в рамках пресс-конференции в Анкаре. Политик выступил перед своим вылетом в Баку.

В результате 43-дневной борьбы Азербайджан за свои земли они были возвращены ему. Турция с первого дня демонстрировала солидарность с ним, поддерживала, как могла, и внесла свой вклад в освобождение этих территорий от оккупации Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Политик добавил, что Анкара продолжит оказывать поддержку соседнему государству. Он добавил, что благодаря помощи Турции Баку покончила с 30-летней несправедливостью в Нагорном Карабахе.

Эрдоган заявил, что санкции ЕС не окажут серьезного влияния на Турцию.

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