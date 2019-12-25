Эрдоган заявил, что санкции ЕС не окажут серьезного влияния на Турцию

Глава Турции вылетел в Азербайджан для встречи с местным руководством.

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что санкции Евросоюза не окажут серьезного влияния на Турцию. Об этом глава государства рассказал на пресс-конференции в Анкаре перед вылетом в Азербайджан.

Предлагаемые ЕС санкции в отношении Турции не станут для нас серьезной проблемой. ЕС уже много лет время от времени вводит санкции в отношении Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Политик также прокомментировал взаимоотношения между Анкарой и Вашингтоном. Эрдоган с сожалением отметил, что сейчас текущее положение дел оставляет желать лучшего. Он добавил, что Турция не считает правильным путь США по решению ситуации на севере Сирии, а также северо-востоке реки Евфрат. Эрдоган призвал дождаться вступления в должность Джо Байдена, чтобы он мог обсудить вопросы с новой администрацией Белого дома.

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