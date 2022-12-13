Эрдоган: на АЭС "Аккую" планируют загрузить ядерное топливо 27 апреля

Глава Турции рассказал о планах властей по строительству станции.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о том, что на местную атомную энергетическую станцию "Аккую" специалисты планируют загрузить ядерное топливо 27 апреля. Об этом глава государства сообщил местным парламентариям, выступая на заседании правящей в стране политической партии. Речь идет о строительстве объекта, которое выполняется при участии российской стороны. АЭС станет первым подобным объектом на территории Турции. Власти планируют, что осле ввода в эксплуатацию всех четырех блоков, АЭС сможет врабатываться порядка 35 миллиардов киловатт-ас ежегодно. Это решение позволит покрывать около десяти процентов потребностей Турции в электрической энергии.

Завоз ядерного топлива на строящуюся АЭС "Аккую" будет осуществлен 27 апреля. Тем самым этот объект официально войдет в список ядерных. Реджеп Тайип Эрдоган, глава Турции

Эрдоган заявил, что обсудил с Путиным переработку и доставку зерна РФ нуждающимся странам.

Фото и видео: YouTube / Recep Tayyip Erdoğan