Жесткие ограничения перестанут действовать с 17 мая.

Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал выход Турции из локдауна. Об этом глава государства заявил в рамках телеобращения к нации, посвященной завершению Рамадана. Политик уточнил, что начало процесса возвращения нормальном жизни для населения запланировано на 17 число.

Взяв пандемию под контроль, по окончании Рамадана (17 мая) мы сделаем шаги для начала контролируемой нормализации. Мы планировали избавиться от этой напасти еще до конца прошлого года, но все новые волны пандемии повлияли не только на нашу страну, но и на весь мир. Мы вынуждены были вновь пойти на ограничительные меры Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Напомним, что суточный прирост заболеваемости коронавирусом 16 апреля в Турции показал максимум с момента начала пандемии. Речь идет о 63 082 случаях инфицирования. К 10 мая уровень заболевших постепенно снижался. Медики зарегистрировали 13 604 случаев заражения 10 мая. Локдаун по стране был введен с 29 апреля и продлится до пяти часов утра 17 мая. Междугородние поездки разрешены только с согласия властей. На туристов комендантский час не распространяется.

Эрдоган рассказал о планах по производству вакцины "Спутник V".

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