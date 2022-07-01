Эрдоган: Турция не планирует воевать с Грецией

Президент Турции считает, что Афины нарушают воздушное пространство Анкары.

Турция не планирует воевать с Грецией. Соответствующее заявление сделал глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед журналистами по завершению пятничной молитвы. Политик напомнил о том, что Афины нарушили воздушное пространство Турции 147 раз, хотя Анкара и не намерена устраивать боевые действия против соседней страны.

У нас нет такой проблемы, чтобы начать войну с Грецией. Но Греция не стоит за своими словами. Как мы будем жить в соседстве? Что мы должны делать? Отвечают мои ВВС. Что скажут мои граждане, если не ответят ВВС? Не спросят ли о том, где наши ВВС? Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Политик отметил, что на текущий момент ряд западных политиков стараются помирить Турцию и Грецию.

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Фото и видео: YouTube / Haber Global