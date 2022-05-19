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Эрдоган: Турция не может отказаться от России

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Он напомнил, что у Анкары с Москвой есть проект АЗС "Аккую".

Турция не может отказаться от России и российского газа. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с представителями турецкой молодежи в Анкаре.

Глава республики напомнил, что у Анкары с Москвой есть проект АЗС "Аккую". Его планируют завершить и открыть в следующем году. По словам Эрдогана, это очень серьезный источник для Турции. Он также заявил, что страна получает от России половину необходимого газа.

Это для нас стратегические отношения. Мы не можем отказаться от них, разорвать их.

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Ранее Эрдоган заявил, что Турция не поддержит вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

Видео: YouTube / Haber Global

Теги: отказ, президент турции, реджеп тайип эрдоган, россия
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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