Эпидемиолог заявила, что говорить о пике заболеваемости COVID-19 рано

В Роспотребнадзоре оценили пик инфицирования коронавирусом по регионам.

Эпидемиолог заявила, что говорить о пике заболеваемости COVID-19 в России еще рано. Такой информацией с журналистами поделилась заместитель главы по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Эксперт уверена, что обстановка остается крайне нестабильной.

После нескольких дней, казалось бы, более-менее стабильных цифр ежедневно регистрируемых новых случаев заболеваемость опять пошла вверх. Мы все еще находимся в фазе роста, и еще какое-то время он будет продолжаться, в основном, за счет регионов Наталья Пшеничная, эпидемиолог

По словам специалиста, в разных регионах РФ рост заболеваемости коронавирусом начался в разное время. В связи с этим пик инфицирования населения в субъектах также будет в разные периоды. В отдельных регионах сроки роста числа новых пациентов могут колебаться от 2 до 3 недель.

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Фото: Piter.tv