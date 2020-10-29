Эпидемиолог: вакцины от COVID-19 не адаптированы для детей

Александр Горелов рассказал об этом во время заседания по вопросам распространения коронавируса.

Российский эпидемиолог заявил, что вакцины от COVID-19 не адаптированы для детей. Об этом член-корреспондент РАН и по совместительству заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил в рамках заседания "COVID-19 – ситуация сегодня и нерешенные проблемы", проведенного в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

В России разрабатывается порядка 47 вакцинных препаратов на различных платформах, и три из них находятся уже на разных стадиях испытания. Ни один из вакцинных препаратов не адаптирован для детской аудитории Александр Горелов, эпидемиолог

Пульмонолог: пока нет лекарств, гарантированно излечивающих от COVID-19.

Видео: Facebook/Пресс-центр "Россия сегодня"