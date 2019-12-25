Это произойдет ориентировочно в феврале или марте следующего года.

В Роспотребнадзоре спрогнозировали спад заболеваемости COVID-19 в феврале-марте 2021 года. Об этом журналистам ТАСС сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Александр Горелов.

Обычно от начала подъема заболеваемости мы ожидаем максимальный рост на протяжении 28 дней - это два инкубационных периода, поэтому первая декада ноября должна расставить все по своим местам Александр Горелов, эпидемиолог

Специалист подчеркнул, что после этого наступит этап стабилизации эпидемиологической обстановки. Однако речь не идет о снижении числа зараженных. Спустя определенное время процесс инфицирования будет показывать устойчивое снижение, которое наблюдалось после 11 мая 2020 года в России. Новая фаза снижения в стране ожидается в феврале или марте следующего года.

Эксперт напомнил, что альтернативы ограничениям не существует, пока не проведена массовая вакцинация населения. Он призвал соблюдать социальную дистанцию, носить маски и перчатки, а также использовать антисептики.

Надевая маску или используя санитайзеры, ты защищаешь не только себя, но и близких. "Драконовские" меры вводить не нужно, в настоящий момент мы являемся сторонниками убеждения Александр Горелов, эпидемиолог

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