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nastya960
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Енотовидную собаку, чуть не утонувшую в Неве, выпустили на волю

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Животное чувствовало себя хорошо.

Енотовидная собака, выловленная из Невы в прошлые выходные, полностью пришла в себя. Вчера, 21 октября, ее выпустили на волю. Об этом в социальных сетях сообщили сотрудники центра "Велес".

Также в лес выпустили еще одну енотовидную собаку, которую в реабилитационный центр привезли петербуржцы.

Оба животных хорошо себя чувствуют, хорошо едят, поэтому держать их в неволе больше не было смысла.

В марте енотовидную собаку поймали у Политехнического института. 

Фото и видео: ВК/ РКЦентр "ВЕЛЕС" — помощь диким животным

Теги: велес, енотовидная собака, нева
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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