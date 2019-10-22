Енотовидную собаку, чуть не утонувшую в Неве, выпустили на волю

Животное чувствовало себя хорошо.

Енотовидная собака, выловленная из Невы в прошлые выходные, полностью пришла в себя. Вчера, 21 октября, ее выпустили на волю. Об этом в социальных сетях сообщили сотрудники центра "Велес".

Также в лес выпустили еще одну енотовидную собаку, которую в реабилитационный центр привезли петербуржцы.

Оба животных хорошо себя чувствуют, хорошо едят, поэтому держать их в неволе больше не было смысла.

В марте енотовидную собаку поймали у Политехнического института.

Фото и видео: ВК/ РКЦентр "ВЕЛЕС" — помощь диким животным