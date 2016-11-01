Хозяин найденной под Володарским мостом енотовидной собаки рассказал о состоянии животного

Экзотическое животное вытащили из реки.

В прошлое воскресенье, 13 октября, под Володарским мостом в Петербурге спасли енотовидную собаку. Некоторое время животное находилось в стрессе, но сейчас чувствует себя хорошо. Об этом рассказал хозяин собаки Иван Жуков.

Неравнодушные петербуржцы выловили экзотическое животное, которое изрядно выбилось из сил.

Сначала зверек отправился в центр "Велес", после чего его забрал к себе местный житель. Он рассказал о том, что теперь енотовидная собака с удовольствием лакомился фруктами, овощами и мясным пюре. В субботу, 19 октября, животное отпустят на волю.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургские зоозащитники обратились к Медведеву с просьбой о кошках и подвалах.

Фото: "Питер Решает" / ВК