Петербургские зоозащитники обратились к Медведеву с просьбой о кошках и подвалах

Активисты просят ускорить рассмотрение важного проекта.

Зоозащитники Петербурга и Москвы написали письмо премьер-министру России Дмитрию Медведеву. Они просят ускорить принятие проекта постановления, связанного с подвалами многоквартирных домов и бездомными животными. "Республика кошек" также стала одним из участников обращения, об этом сообщила ее пресс-служба.

Активисты поднимают знакомую проблему заваривания отверстий в подвалах многоэтажек, из-за чего гибнут бездомные и домашние кошки. Перекрытием спонтанных ходов для животных занимаются управляющие компании, обслуживающие жилищный фонд. С наступлением холодов проблема обостряется все сильнее.

Проект минстроя России предусматривает важность сохранения отверстий размером не менее 0,05 квадратных метра в подпольях для регулярного проветривания. В иных случаях для сохранения нормального уровня влажности и температуры на продухи и проемы ставятся сетки с размером ячеек более 0,5 см.

Это решение поможет сохранить необходимый температурный режим в подвалах и подпольях, а также гуманно отнестись к бездомным животным, попавшим в пространство под домом. Сейчас проект рассматривается Правительством страны.

Активисты подчеркивают, что за такое решение проголосовало 90% россиян в опросе Госдумы в соцсети "ВКонтакте". Подобные обращения зоозащитники направили также администрациям Петербурга и Ленобласти.

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Фото: Piter.TV