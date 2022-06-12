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В центре "Велес" подстригли альпака

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Шерсть животных сильно скаталась за зиму и доставляла особям проблемы.

Волонтеры центра помощи диким животным "Велес" привели в порядок шерсть альпака, которые проживают в зверинце. Об этом сообщили в группе организации в соцсети "ВКонтакте".

Животных посетил парикмахер. За зиму шерсть особей так скаталась, что перестала выполнять защитную функцию и лишь доставляла проблемы альпакам.

Альпаки хорошо переносят сильные морозы, но вот жару они переносят очень тяжело. Из-за очень нежной шерсть альпака очень сильно спутывается, даже мелкие веточки могут запутаться в шерсти и за год шерсть альпака очень сильно сваливается и если не постричь к зиме превращается в сваленную массу не способную бороться с водой и холодом. Поэтому альпаку нужно обязательно  стричь в начале лета, спасая от жары.

Центр "Велес"

Фото, видео:  ВКонтакте / РКЦентр "ВЕЛЕС" — помощь диким животным

Теги: альпаки, велес, зоозащитники, стрижка животных
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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