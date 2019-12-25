Энн Хэтэуэй снимется в новой "карантинной" комедии Дага Лаймана

Сюжет фильма пока держится в тайне, но известно, что действие будет происходить во время пандемии коронавируса.

Американская актриса Энн Хэтэуэй сыграет главную роль в новом фильме Дага Лаймана ("Мистер и миссис Смит", "Идентификации Борна"). Об этом сообщает Deadline.

Картина получила название "Lockdown" ("Изоляция"). Сюжет держится пока в секрете, однако известно, что действие будет происходить во время пандемии коронавируса. История, которую увидят на экране зрители, будет одновременно посвящена ограблению и любви. Инсайдеры определили жанр фильма как романтическая комедия.

Бюджет картины составит менее 10 млн долларов. Сценарий напишет Стивен Найт. Продюсерами станут П.Дж.Ван Сэндвейк и Элисон Уинтер. Вместе с Энн Хэтэуэй в фильме может сыграть Киллиан Мерфи. Ожидается, что съемки начнутся уже в конце сентября.

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Фото: Instagram / annehathaway