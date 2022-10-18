Энергодар в случае отключения ЗАЭС будут отапливать сто мобильных котельных

Олег Рябчук рассказал о "плане "Б".

Энергодар в случае отключения Запорожской атомной электростанции будут отапливать сто мобильных котельных. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал заместитель местного министра строительства, архитектуры и ЖКХ Олег Рябчук. Чиновник подтвердил, что у властей региона есть определенные трудности, связанные с доставкой и логистикой, процессом отгрузки.

Более 100 мобильных котельных мы предусмотрели на случай, если у нас по каким-то причинам не будет работать АЭС. У нас есть город Энергодар, в котором котельных нет вообще. Поэтому мы предусмотрели план "Б". Олег Рябчук, замминистра строительства в Запорожской области

Специалист добавил, что уровень износа всей отопительной системы отопления региона на текущий момент достигает 65%. На зимний сезон чиновники сделали упор на то, чтобы подготовить необходимое оборудование.

Глава МАГАТЭ считает возможным достижение соглашения по ЗАЭС до конца года.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости