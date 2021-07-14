В МИД России прокомментировали причастность ВСУ к гибели главного инженера на Запорожской АЭС.

Киевский режим сделал еще один шаг к эскалации на пути ядерного террора, когда убил главного инженера Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Александра Яковлева. Соответствующий комментарий журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал российский посол по особым пnoоручениям от министерства по иностранным делам по вопросам преступлений Украины Родион Мирошник. Дипломат указал, что украинские власти сейчас продвигают мир к катастрофе, а реакция на данное преступление со стороны сообщества в ядерных державах будет демонстративно показывать их реальные стремления по тому, чтобы уберечь планет от ядерной войны, на которую нацелены чиновники с Банковой улицы.

Убийство одного из руководителей АЭС - шаг к эскалации на пути ядерного террора. Украинские нацисты давно встали на эту смертоносную тропу. Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ

Мирошник: смена кабинета министров Украины связана с иностранной помощью.

Фото: МИД России