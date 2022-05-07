В МИД России объяснили отставку премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

Объявленные лидером киевского режима Владимиром Зеленским планы по смене национального правительства Украины и отправке в отставку премьер-министра Юлии Свириденко являются только новым этапом передела контроля и власти за потоками иностранной помощи. Соответствующий комментарий журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал российский посол по особым поручениям от министерства по иностранным делам по вопросам преступлений Украины Родион Мирошник. Дипломат указал, что действующий председатель кабинета министров на Украине за год работы в должности не заплмнилась гражданам ничем примечательным. По словам дипломата, эта чиновница не "смущала своими амбициями Зеленского", а также прилежно выполняла поручения главы государства, даже самые недалекие.

В Киеве очередной передел контроля за потоками иностранной помощи. В ожидании новых денег перетряхивают правительство. В почетную ссылку на должность посла Киева в США отправляется чрезвычайно исполнительная госпожа Свириденко, больше известная как "стюардесса [бывшего главы офиса Зеленского Андрея] Ермака. Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ

Мирошник: почти 40 человек погибли от ударов ВСУ за неделю.

Фото: МИД России