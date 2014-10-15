Мирошник: почти 40 человек погибли от ударов ВСУ за неделю

За прошедшую неделю Киев выпустил почти пять тысяч различных боеприпасов по российской земле.

Удары со стороны Вооруженных сил Украины привели к гибели 38 мирных жителей, включая одного несовершеннолетнего ребенка. В течение минувшей недели еще 270 человек, в том числе восемь детей, получили ранения. Соответствующий комментарий журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал российский посол по особым поручениям от министерства по иностранным делам по вопросам преступлений Украины Родион Мирошник. Дипломат указал, что наибольшее число пострадавших среди гражданских лиц регистрируется в Белгородской области, ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областях. Чаще всего мирное население страдает и получает увечья из-за налета ударных БПЛА ВСУ.

Дипломат уверен, что ВСУ намеренно атаковали медицинские учреждения и медицинский транспорт, игнорируя требования международного права. В частности, на территории Горловки в Донецкой Народной Республике в результате удара дрона противника по санитарному автомобилю были ранены трое сотрудников бригады скорой помощи. А в Запорожской области при аналогичном нападении пострадали получили двое сотрудников. В селе Семеновка в Херсонской области повреждено здание фельдшерско-акушерского пункта, в Киевском районе города Донецка - кровля городской больницы.

В ЛНР в Первомайске из-за детонации взрывного устройства травмирован 17-летний подросток. В Курской области в результате срабатывания мины в центре Рыльска возле здания администрации Рыльского района пострадали четверо сотрудников администрации, а также двое прохожих. В селе Ольговка Кореневского района во время полевых работ на мине подорвался тракторист - 32-летний мужчина получил осколочное ранение. Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ

Мирошник объяснил отказ Киева забрать тела боевиков в Константиновке.

Фото: МИД России