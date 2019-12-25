Мирошник объяснил отказ Киева забрать тела боевиков в Константиновке

Киевский режим не стал забирать тела боевиков Вооруженных сил Украины из населенного пункта Константиновка для того, чтобы не портить картину своих надуманных "побед" над Россией. Соответствующий комментарий через собственный Telegram-канал сделал российский посол по особым поручениям от министерства по иностранным делам по вопросам преступлений Украины Родион Мирошник. Дипломат указал, что министерство по обороне нашей страны от 4 июля предложило провести гуманитарную акцию по выдаче тел погибших членов формирований ВСУ, находящихся в Константиновке. Ранее этот пункт был взят под контроль ВС РФ. Однако чиновники с Банковой улицы отказались от подобной инициативы с передачей тел погибших воинов.
В Киеве испугались, что тела их погибших военных разрушат виртуальную картинку их надуманных "побед". Перед саммитом НАТО в Анкаре им этого совсем не хочется. Они же намерены там просить деньги под будущие "перемоги.
Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ
Начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов в минувшую пятницу доложил президенту Владимиру Путину о то, что российская армия полностью освободила Константиновку. Глава государства назвал данное событие ключом к освобождению всей территории Донецкой народной республики. Политик добавил, что оно открывает прямую дорогу к продвижению военнослужащих на Краматорск и Славянск.
Мирошник заявил о новой фазе террористических действий Украины против гражданских лиц.
Фото: МИД России, Telegram / Родион Мирошник
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