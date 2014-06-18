Бывшая жена Джонни Деппа Эмбер Херд впервые стала мамой

Девочка появилась на свет еще 8 апреля.

Голливудская актриса и бывшая жена Джонни Деппа Эмбер Херд стала матерью. Об этом она рассказала в своем Instagram.

Актриса написала, что ее дочь по имени Уна Пейдж родилась 8 апреля, но только сейчас она решила рассказать о ней. По информации источников издания Page Six, девочка появилась на свет с помощью суррогатной матери. Кто является отцом ребенка, не известно.

Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в феврале 2015 года, но уже через год их брак распался. Позже Депп подал иск к бывшей жене за статью, где она называла себя жертвой домашнего насилия. Актер назвал ее высказывания клеветой. В 2020 в сети появилось аудио разговора звезд, в котором Херд призналась в избиении экс-супруга. При этом конце 2020 года Джонни Депп проиграл дело о клевете из-за обвинений Эмбер Херд

Фото: Instagram / @amberheard