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Эмануэль Маммана проведет сезон в "Сочи"
Сегодня, 11:27
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Эмануэль Маммана проведет сезон в "Сочи"

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В 2019 году защитник получил серьезную травму колена.

В понедельник, 19 июля, пресс-служба ФК "Зенит" сообщила фанатам, что футболист Эмануэль Маммана проведет сезон в Сочи. В комментариях под сообщением в telegram-канале службы болельщики задаются вопросом, почему игрока не могут продать клубу.

Всего за "Зенит" футболист сыграл 41 игру и суммарно провел 3210 минут на поле. Согласно карточке биографии, не забил ни одного гола.

Летом 2016 года Маммана начал выступать за "Лион". В составе команды он провел 24 матча и забил один мяч. Летом 2017 года футболист стал игроком ФК "Зенит". Маммана получил травму колена в первом тайме матча "Зенит" – "Урал" в 2019 году и отправился лечиться в Испанию, где ему провели операцию. Появиться в составе команды в том же году не получилось, поскольку пройти быструю реабилитацию после разрыва крестообразной связки левого колена невозможно. Отметим, что 25-летний аргентинец получил "Кубок России" и стал чемпионом России в 2020 году. 

Ранее мы писали, что "Зенит" победил "Локомотив" в матче за Суперкубок.

Фото: пресс-служба "Зенит"

Теги: фк сочи, эмануэль маммана
Категории: Зенит, Спорт, Новости СПб, Лента новостей,

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