Аршавин прокомментировал возможный переход Макарчука в "Зенит"

Экс-спортсмен посоветовал обратить внимание на топовых футболистов.

Заместитель гендиректора петербургского "Зенита" по спортивному развитию, экс-футболит Андрей Аршавин прокомментировал "Матч ТВ" слухи об интересе сине-бело-голубых к защитнику "Сочи" Артёму Макарчуку.

"Ничего хорошего на этот счёт не думаю. Считаю, что "Зениту" надо обращать внимание на топовых футболистов и брать их. Если их брать не надо, то пускай выходит тот же Матвей Бардачёв. Если что, он сыграет вместо Дугласа Сантоса. То время, которое у него будет, он способен сыграть" Андрей Аршавин, бывший футболист "Зенита" и сборной России

Ранее появилась информация, что сине-бело-голубые намерены взять 28-летнего игрока "Сочи" Артёма Макарчука на замену Даниле Круговому, который продолжит карьеру в ЦСКА. За трансфер футболиста готовы предложить 5 млн евро.

Отметим, что в этом сезоне 28-летний игрок "Сочи" не отметился какими-то громкими результами, хотя провёл 19 матчей во всех турнирах.

Ранее Piter.TV сообщал, что "Зенит" продлил контракт с колумбийским нападающим Кассьеррой.

Фото: ВКонтакте / Сборная России по футболу