"Зенит" продлил контракт с колумбийским нападающим Кассьеррой

Футболист уже подписал соглашение с сине-бело-голубыми.

Петербургский футбольный клуб "Зенит" заключил новый, более длительный контракт с 26-летним колумбийским нападающим Матео Кассьеррой. До этого соглашение было заключено до лета 2025 года, сообщает "Sport24".

Издание отмечает, что ранее форвардом интересовались "Севилья" и "Аль-Шабаб". Теперь этим клубам придётся заплатить 30 млн евро, если они захотят получить игрока в свою команду. Колумбийский футболист уже подписал соглашение сине-бело-голубыми.

Отметим, что в "Зените" Кассьерра играет с лета 2022 года. В текущем сезоне игрок принял участие в 22 матчах: забил 15 голов и отдал 5 результативных передач.

Ранее Piter.TV сообщал, что защитник московского "Локомотива" Наир Тикнизян прокомментировал неудавшийся трансфер в "Зенит".

Фото: пресс-служба ФК "Зенит"