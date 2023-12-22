Сорвался: Тикнизян прокомментировал неудавшийся трансфер в "Зенит"

Футболист поделился эмоциями с болельщиками "Локомотива".

Защитник московского "Локомотива" Наир Тикнизян дал интервью пресс-службе клуба, в котором рассказал о своем отношении к ситуации с возможным переходом в "Зенит". Он выразил свое недовольство тем, как СМИ и блогеры раздули эту историю, не зная всех подробностей. Тикнизян подчеркнул, что продолжает тренироваться и готовиться к матчам в своем клубе, не обращая внимания на слухи. Он также отказался вдаваться в подробности ситуации, отметив, что для него самое главное - выходить на поле и делать свою работу.

Я думаю, что есть много людей, которые очень часто читают какие-то спортивные новости, издания, смотрят ютуберов, блогеров, которые абсолютно не знакомы с ситуацией. Есть небольшая злость на то, как всё раздули, не зная подробностей и нюансов. Но, опять же, меня это не касается Наир Тикнизян, игрок ФК "Локомотив"

Напомним, что скандал с переходом Тикнизяна в петербургский клуб разгорелся в конце января. Изначально футбольные клубы договорились о переходе 24-летнего защитника, но "Зенит" предложил игроку зарплату в 1,2 млн евро, что почти вдвое больше, чем он получает сейчас в "Локо". Сам футболист запросил около 2 млн евро. Стороны не пришли к согласию, из-за чего переговоры были окончены.

Ранее мы писали, что "Зенит" представил футбольную форму, посвящённую полному снятию блокады.

Фото: пресс-служба ФК "Локомотив"