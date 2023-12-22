"Зенит" представил футбольную форму, посвящённую полному снятию блокады

Футбольный клуб "Зенит" презентовал новую форму, которая посвящена 80-летию со дня полного снятия блокады Ленинграда. Эта дата является одной из самых значимых в истории города. Особенностью формы является отсутствие логотипов спонсоров, что символизирует уважение и благодарность всем защитникам Ленинграда.
Познакомиться с внешним видом формы можно в специальном ролике, который опубликован на YouTube-канале клуба. Видеоматериал "ГОРОД-ГЕРОЙ ЛЕНИНГРАД" сочетает в себе кадры военной хроники и презентацию игроков "Зенита" в форме оливково-синих цветов.
Сообщается, что уже сегодня "Зенит" сыграет в специальной форме в товарищеском матче против "Урала", который пройдет сегодня в Абу-Даби и начнется в 17:00 мск.
Ранее мы писали, что на Ростральных колоннах в Петербурге зажгли факелы в честь снятия блокады.
Видео: ФК "Зенит"
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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