"Зенит" хочет приобрести защитника "Сочи" Макарчука

За трансфер футболиста готовы предложить 5 млн евро.

Защитник "Сочи" и сборной России по футболу Артем Макарчук может продолжить карьеру в "Зените". Об этом сообщил журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По информации источника, сине-бело-голубые намерены взять 28-летнего игрока на замену Даниле Круговому, который продолжит карьеру в ЦСКА со следующего сезона. За трансфер футболиста готовы предложить 5 млн евро.

Артем Макарчук играет в "Сочи" с февраля 2022 года. В нынешнем сезоне защитник провел за клуб 19 матчей во всех турнирах.

Ранее мы сообщали, что "Зенит" продлил контракт с колумбийским нападающим Кассьеррой.

Фото: ВКонтакте / Сборная России по футболу