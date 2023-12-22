  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
"Зенит" хочет приобрести защитника "Сочи" Макарчука
Сегодня, 13:02
158
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

"Зенит" хочет приобрести защитника "Сочи" Макарчука

0 0

За трансфер футболиста готовы предложить 5 млн евро.

Защитник "Сочи" и сборной России по футболу Артем Макарчук может продолжить карьеру в "Зените". Об этом сообщил журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По информации источника, сине-бело-голубые намерены взять 28-летнего игрока на замену Даниле Круговому, который продолжит карьеру в ЦСКА со следующего сезона. За трансфер футболиста готовы предложить 5 млн евро.

Артем Макарчук играет в "Сочи" с февраля 2022 года. В нынешнем сезоне защитник провел за клуб 19 матчей во всех турнирах.

Ранее мы сообщали, что "Зенит" продлил контракт с колумбийским нападающим Кассьеррой.

Фото: ВКонтакте / Сборная России по футболу

Теги: артем макарчук, трансферные слухи, фк зенит, фк сочи
Категории: Лента новостей, Спорт, Зенит,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии