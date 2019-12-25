"Зенит" победил "Локомотив" в матче за Суперкубок

Встреча проходила на стадионе в Калининграде.

В субботу, 17 июля, петербургский футбольный клуб "Зенит" победил московский "Локомотив" в матче за Суперкубок России. Встреча завершилась со счетом 3:0.

Первый гол забил на стадионе в Калининграде полузащитник Далер Кузяев на 27-ой минуте, вторым голом на 57-ой минуте отличился форвард петербуржцев Сердар Азмун. Третий мяч за 7 минут до истечения основного времени во втором тайме забил полузащитник Александр Ерохин.

Трофей стал шестым в истории сине-бело-голубых. Ранее команда завоевывала Суперкубок в 2008, 2011, 2015, 2016 и 2020 годах. Матч стал стартовым в российском футбольном сезоне. Первая игра в чемпионате для петербургского клуба состоится 24 июля. Соперниками "Зенита" в выездном матче станут подмосковные "Химки".

Ранее Piter.tv сообщал, что Финал Лиги чемпионов УЕФА пройдет в Петербурге в 2022 году.

Фото: Анастасия Косичкина / Piter.tv