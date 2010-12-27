Семак рассказал о травме защитника Мамманы

Главный тренер "Зенита" заявил, что "все плохо".

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак рассказал о травме защитника команды Эмануэля Мамманы. Комментируя эту информацию, он заявил, что "все плохо". Об этом пишет "Фонтанка".

"Насколько серьезная травма – покажет обследование. Ориентируясь на слова врача сразу после игры, могу сказать, что все плохо", - прокомментировал травму Семак.

Маммана получил травму в первом тайме матча "Зенит"-"Урал". Доктор сразу же попросил замену. Отметим, что футболист только недавно восстановился от другой тяжелой травмы - разрыва крестообразных связок.

Маммана вошел в состав "Зенита" 31 июля 2017 года. Петербуржцы купили его у "Лиона" за 16 млн евро. Защитник отыграл за сине-бело-голубых 38 матчей.

Ранее мы писали, что "Зенит" уверенно обыграл "Урал" в матче РПЛ.

Фото: fc-zenit.ru