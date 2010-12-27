"Зенит" уверенно обыграл "Урал" в матче РПЛ

Теперь сине-бело-голубые возглавили турнирную таблицу российского чемпионата.

Матч 12-го тура РПЛ между "Зенитом" из Санкт-Петербурга и екатеринбургским "Уралом" завершился со счетом 1:3 в пользу клуба из Северной столицы. В матче забивали только гости: в первом тайме голами отметились Иванович и Оздоев.

Во втором тайме голом в свои ворота "отличился" Олег Шатов, а разрыв в счете увеличил Сердар Азмун, забивший на 63-й минуте.

Благодаря уверенной победе петербуржцы вышли на первое место турнирной таблице РПЛ. Однако свою игру еще не провели московские армейцы, которые ранее опережали "Зенит" на два очка.

Фото: ФК "Зенит" / Twitter