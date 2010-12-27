После первого тайма "Зенит" обыгрывает "Урал", но теряет Мамману

Счет на табло – 0:2 в пользу петербургского клуба.

В Екатеринбурге завершился первый тайм матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги между местным "Уралом" и "Зенитом" из Петербурга. На табло – 0:2 в пользу гостей.

На третьей минуте счет в матче открыл капитан "сине-бело-голубых" Бранислав Иванович. Защитник открылся после подачи углового и передач от Сантоса и Дзюбы и точно ударил под перекладину. На 14-й минуте поле был вынужден покинуть защитник петербуржцев Эммануэль Маммана. Легионер неудачно приземлился после столкновения с форвардом уральцев Павлом Погребняком.

Удвоил преимущество Петербурга Магомед Оздоев, которого на 27-й минуте к пустым воротам вывел Сердар Азмун.

Фото: ФК "Зенит"