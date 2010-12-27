Элтон Джон споет на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл

Ради свадьбы певец отложил два концерта в Лас-Вегасе.

Британский композитор, певец и пианист Элтон Джон приглашен на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл. Артист выйдет на сцену и споет для молодоженов и гостей. Однако пока неясно, где будет выступать музыкант — в часовне или на самом приеме. Об этом пишет американский портал TMZ.

В феврале стало известно, что из-за предстоящей свадьбы Элтон Джон отменил два концерта в Лас-Вегасе. Тогда не сообщалось, будет ли артист просто гостем, или он все-таки исполнит несколько своих песен на церемонии.

Напомним, свадьба принца Гарри и фотомодели Меган Маркл состоится 19 мая в Виндзорском замке — резиденции британских монархов. Жених и невеста пригласили на торжество 2640 представителей общественности. На самом венчании в часовне Святого Георгия будут присутствовать 600 избранных гостей.

Ранее мы писали, что принц Гарри готов отказаться от королевских обязанностей ради брака.

Фото: Instagram / eltonjohn