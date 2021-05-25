Элтон Джон призвал голосовать за Лейбористскую партию

Певец объяснил, что следует поддержать талантливую молодежь в стране.

Британский певец Элтон Джон публично выразил в социальных сетях свою поддержку в адрес оппозиционной Лейбористской партии страны.Иностранный исполнитель призвал соотечественников голосовать за неё на грядущих всеобщих выборах, которые запланированы на территории Соединенного королевства на 4 июля. Свою позицию артист огласил в совместном видеообращении, которое было продемонстрировано в ходе выступления лидера местной оппозиции Кира Стармера, состоявшегося перед сторонниками в Лондоне.

Мы поддерживаем победу Кира и Лейбористской партии на этих выборах. Есть только один выбор… Давайте объединимся вокруг лейбористов, чтобы победить в четверг, 4 июля. Элтон Джон, артист

Музыкант указал на избыточную в Британии бюрократию и бумажную волокиту, которые по его словам, мешают развиваться новому поколению талантливых людей. Элтон Джон добавил, что культурные обмен и образование, благодаря которым он лично смог добиться успеха в стране, теперь находятся под угрозой полного исчезновения. Артист полагает, что Лейбористская партия сможет изменить ситуацию.

Элтон Джон выступил с концертом в Белом доме.

Фото и видео: YouTube / Labour Party