Накануне в СМИ появилась информация о том, что принц Гарри откажется от королевского титула ради брака со звездой сериала "Форс-мажоры" Меган Маркл.
Ранее девушка была замужем за кинорежиссёром Тревором Энгельсом.
Пара познакомилась на одной из благотворительных акций. Некоторое время они держали свои отношения в тайне, однако уже сейчас они вместе выходят в свет. Королева Елизавета II против этого союза, ведь внук встречается с разведенной девушкой, что, по мнению королевы, недопустимо. Однако сам принц не согласен с этим решением, ради свадьбы он даже готов отказаться от королевских дел и политической карьеры.
По словам друга принца, Гарри нашел девушку, с которой хочет провести всю оставшуюся жизнь.
Отметим, что пара встречается больше года. В ближайшее время принц собирается сделать Меган Маркл предложение.
Текст: Анна Курылёва
Фото: ВКонтакте/ PRINCE HARRY/ПРИНЦ ГАРРИ
Принц Гарри готов отказаться от королевских обязанностей ради брака
Принц Гарри готов отказаться от королевских обязанностей ради брака со звездой сериала "Форс-мажоры" Меган Маркл.
Накануне в СМИ появилась информация о том, что принц Гарри откажется от королевского титула ради брака со звездой сериала "Форс-мажоры" Меган Маркл.