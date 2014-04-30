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Каналы Культура РФ Светская хроника
Принц Гарри готов отказаться от королевских обязанностей ради брака
19 июля, 17:42
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TretyakovaS
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Принц Гарри готов отказаться от королевских обязанностей ради брака

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Принц Гарри готов отказаться от королевских обязанностей ради брака со звездой сериала "Форс-мажоры" Меган Маркл.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что принц Гарри откажется от королевского титула ради брака со звездой сериала "Форс-мажоры" Меган Маркл.

Ранее девушка была замужем за кинорежиссёром Тревором Энгельсом.

Пара познакомилась на одной из благотворительных акций. Некоторое время они держали свои отношения в тайне, однако уже сейчас они вместе выходят в свет. Королева Елизавета II против этого союза, ведь внук встречается с разведенной девушкой, что, по мнению королевы, недопустимо. Однако сам принц не согласен с этим решением, ради свадьбы он даже готов отказаться от королевских дел и политической карьеры.

По словам друга принца, Гарри нашел девушку, с которой хочет провести всю оставшуюся жизнь.

Отметим, что пара встречается больше года. В ближайшее время принц собирается сделать Меган Маркл предложение.

Текст: Анна Курылёва

Фото: ВКонтакте/ PRINCE HARRY/ПРИНЦ ГАРРИ


Теги: новости звезд , принц гарри
Категории: Светская хроника

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