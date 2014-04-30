Принц Гарри готов отказаться от королевских обязанностей ради брака со звездой сериала "Форс-мажоры" Меган Маркл.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что принц Гарри откажется от королевского титула ради брака со звездой сериала "Форс-мажоры" Меган Маркл.



Ранее девушка была замужем за кинорежиссёром Тревором Энгельсом.



Пара познакомилась на одной из благотворительных акций. Некоторое время они держали свои отношения в тайне, однако уже сейчас они вместе выходят в свет. Королева Елизавета II против этого союза, ведь внук встречается с разведенной девушкой, что, по мнению королевы, недопустимо. Однако сам принц не согласен с этим решением, ради свадьбы он даже готов отказаться от королевских дел и политической карьеры.



По словам друга принца, Гарри нашел девушку, с которой хочет провести всю оставшуюся жизнь.



Отметим, что пара встречается больше года. В ближайшее время принц собирается сделать Меган Маркл предложение.



Текст: Анна Курылёва



Фото: ВКонтакте/ PRINCE HARRY/ПРИНЦ ГАРРИ



