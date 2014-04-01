Британский монарх посетила мемориал в честь погибших летчиков.

Елизавета II впервые очно посетила мероприятие в 2021 году. Об этом рассказали представители Букингемского дворца. Королева Великобритании приняла участие в официальной церемонии на форе послаблений ограничений, которые ранее были введены правительством из-за пандемии. Монарх посетила празднование столетия с момента образования ВВС Австралии и прибыла к мемориалу, установленном на юго-востоке Англии. Памятник установлен в честь пилотов стран Содружества, которые погибли во время Второй мировой войны.

Давненько я здесь не была. Королева Великобритании

Напомним, что мемориал находится около Виндзорского замка. Именно там британская королева находится с начала ноября прошлого года. Вместе с супругом монарх перебралась в данную резиденцию из Сандрингема, расположенного в Норфолке. В том регионе королева провела первую половину осени.

Начались съемки исторического сериала "Елизавета".

Видео: YouTube / The Royal Family Channel