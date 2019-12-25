Начались съемки исторического сериала "Елизавета"

Главную роль исполнит Юлия Хлынина.

В воскресенье, 7 марта, стартовали съемки многосерийного исторического фильма "Елизавета", который станет приквелом "Екатерины" с Мариной Александровой. Об этом сообщила пресс-служба ВГТРК.

Главную роль в новой картине исполнит Юлия Хлынина ("Лед 2", "Селфи"). Сюжет расскажет о судьбе императрицы Елизаветы, дочери Петра I. Ей было всего 16 лет, когда отец оставил ее управлять огромной империей.

Также в проекте участвуют Кирилл Чернышенко, Кирилл Кузнецов, Артём Ключников и Денис Нурулин. Режиссером стал Дмитрий Иосифов, который снял две части исторической трилогии "Екатерина. Взлёт" и "Екатерина. Самозванцы".

Премьера запланирована на 2022 год. Сериал покажут на канале "Россия-1". Съемки пройдут в Москве, Подмосковье и Петербурге.

Ранее мы писали, что "Простоквашино" стал самым просматриваемым мультсериалом на Youtube "Союзмультфильма".

Фото: Instagram / yulia_hlynina