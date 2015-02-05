Элизабет Трасс назначили главой МИД Великобритании

Она сменила на этом посту Доминика Рааба.

Главой МИД Великобритании стала министр внешней торговли Элизабет Трасс. Об этом сообщает канцелярия премьер-министра страны Бориса Джонсона.

Трасс сменила на этом посту Доминика Рааба, который занимал свой пост с июля 2019 года. Его перевели на должность министра юстиции Великобритании. Ранее Трасс занимала должность министра внешней торговли.

Отметим, что перед уходом из британского МИД Рааба подвергли критике за то, что он ушел в отпуск в разгар кризиса в Афганистане. В СМИ писали о решении экс-главы ведомства доверить своему помощнику переговоры по эвакуации местных передводчиков, чтобы не прерывать свой отдых на Крите.

Ранее глава Еврокомиссии заявила о намерении ЕС реформировать Шенген.

Видео: YouTube / AFP News Agency