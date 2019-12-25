Урсула фон дер Ляйен рассказала о том, с чем Евросоюз больше не будет мириться.

Глава Еврокомиссии заявила о намерении ЕС реформировать Шенген. Урсула фон дер ляйен выступила в Брюсселе с речью, посвященной "положению Евросоюза на 2021 год". Чиновница полагает, что специалистам следует внедрять реформы для того, чтобы в дальнейшем иметь возможность блокировать миграционные угрозы и кризисы.

В ЕК напомнили о событиях на государственной границе Белоруссии и европейскими странами (Польшей и Литвой). Также внимание уделено экстренной посадке самолета авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин до Вильнюса. В аэропорту Минска были задержаны несколько пассажиров воздушного судна - основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега. По мнению председателя Европейской комиссии, ЕС не должен мириться с похожими инцидентами в дальнейшем.

Это не единичные события. Подобные инциденты мы видели и на других границах. И мы можем ожидать увидеть такое снова. Поэтому в рамках нашей работы по Шенгену мы найдем новые пути реагирования на такую агрессию и обеспечим единство в защите наших внешних границ. Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии

В ЕК напомнили, что поддерживают литву, Польшу и Латвию в противостоянии Белоруссии.

Путин объяснил рекордные цены на газ в Европе политикой ЕК.

Фото: European Commission