Путин объяснил рекордные цены на газ в Европе политикой ЕК

Глава РФ рассказал о разнице в ценообразовании по энергоносителям в Европе и России.

Российский президент Владимир Путин объяснил рекордные цены на газ в Европе политикой Еврокомиссии. Об этом глава государства рассказал журналистами по результатам встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Москве. По мнению политика, страны, заключившие с РФ долгосрочные контракты на поставку газа сейчас могут "потирать руки", так как они приобрели ресурс дешевле роста мировых цен на энергоносители.

На свободном рынке в Европе - $650 за тысячу кубов. Это умники еще в прошлом составе ЕК придумали рыночное ценообразование на газ. А вот результат вам. А у нас подход другой, у нас тоже рыночное ценообразование, эта цена привязана к цене на нефть. Владимир Путин, президент РФ

Президент напомнил, что в России стоимость на газ регулируется рынком, поэтому колебания в стоимости идут более мягко, чем в ЕС. В настоящее время "Газпром" реализует в ФРГ газ по стоимости за 220 долларов за каждую тысячу кубометров.

Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия будут наращивать противодействие военным угрозам.

Фото: Kremlin.ru