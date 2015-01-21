Электронная оболочка с уникальными рисунками отпечатков пальцев обеспечивает повышенные функции безопасности

Вероятность того, что два отпечатка пальцев человека будут идентичны, крайне мала — примерно 1 к 640 миллиардам. Даже у однояйцевых близнецов, несмотря на одинаковую генетическую информацию, отпечатки пальцев уникальны. Новая технология позволяет нам наносить эти уникальные отпечатки на электронную кожу, при этом вероятность совпадения искусственного отпечатка в 10²³² раз ниже, чем у человеческих отпечатков. Исследовательская группа под руководством профессора Кёсона Сима с факультета химии в UNIST разработала усовершенствованную электронную кожу с уникальными узорами складок, превосходящими даже отпечатки человеческих пальцев. Это изобретение, опубликованное в Nature Communications, может открыть новую эру, в которой роботы с искусственным интеллектом смогут обладать уникальными возможностями идентификации по отпечаткам пальцев.

Чтобы быть эффективной, электронная кожа должна включать в себя датчики для тактильных ощущений, сохраняя при этом гибкость. Таким образом, гибкие органические материалы подходят лучше, чем жёсткие неорганические. Более того, электронная кожа, предназначенная для пальцев, должна уметь различать предметы, что затрудняет создание кожи, обладающей как функциональностью, так и уникальными узорами, похожими на отпечатки пальцев. Команда профессора Сима разработала метод, позволяющий легко создавать случайные узоры из складок на электронной коже из стирола-этилена-бутилена-стирола (SEBS). Этот метод включает в себя химическую обработку гибкого полимера для создания кожи, а затем нанесение растворителя толуола перед быстрым вращением. По мере испарения толуола поверхность кожи сжимается, образуя случайные складки.

Вероятность того, что этот искусственный отпечаток воспроизведётся в точно такой же форме, составляет всего 10⁻⁴³ на площади 1 мм² — поразительная цифра, которая в 10²³² раз ниже, чем вероятность воспроизведения отпечатков человеческих пальцев. При увеличении до размера человеческого отпечатка вероятность воспроизведения такого же узора приближается к нулю. Кроме того, эта электронная кожа устойчива к физическим воздействиям, нагреванию и влажности, что позволяет сохранить её структуру, похожую на отпечаток пальца.

При имплантации в роботизированную руку разработанная электронная кожа позволяет роботу брать предметы так же, как это делают люди, распознавать текстуру поверхности и различать живых существ. Исследовательская группа продемонстрировала физическое взаимодействие, при котором робот, оснащённый электронной кожей с датчиком температуры, избегает горячих предметов, имитируя реакцию человека.

Используя простой процесс, мы добились более низкой вероятности создания идентичных узоров по сравнению с настоящими отпечатками пальцев. Эта технология имеет широкий спектр потенциальных применений в сфере безопасности и уникальной идентификации для будущих технологий, таких как персонализированная электронная кожа, мягкие роботы с управлением жизненным циклом и интерфейсы "человек — машина" нового поколения. профессор Кёсон Сим с факультета химии в UNIST

В исследовании приняли участие первые авторы Джуён Ли и Хэйчан Пак с химического факультета UNIST. Оно проводилось в сотрудничестве с командой профессора Чжэнвэй Ли с факультета биомедицинской инженерии Хьюстонского университета в США.

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Фото: JooHyeon Heo, Ulsan National Institute of Science and Technology; Nature Communications (2025). DOI: 10.1038/s41467-025-57498-y