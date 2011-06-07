Еще один мужчина смог выжить.

Электричка сбила насмерть двух человек на платформе в Москве. Об этом сообщили журналисты РЕН ТВ. По данным телеканала, трагедия произошла на юге города, на улице Подольских курсантов состав задел троих жителей столицы. Жертвами стали 41-летний мужчина и женщина. Еще одного пострадавшего затянуло под платформу. Он смог выжить.

Выживший мужчина заявил прессе, что в ночь на 27 марта сошел вместе с компанией с электрички. Они решили спрыгнуть с платформы, чтобы не пришлось проходить через турникеты.

Приехали на электричке, спрыгнули, и тут другая электричка, следом прямо. Меня так задело чуть-чуть. пострадавший

Жена погибшего мужчины рассказала "Пятому каналу", что пыталась отговорить супруга от того, чтобы прыгать с платформы. Она предложила найти обход, но муж решил выбрать наиболее близкий маршрут. Сама женщина направилась на переход.

Поезд снес застрявший на переезде автомобиль в Ленобласти.

Фото: Piter.tv